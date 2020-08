53 anni fa usciva The Piper At The Gates Of Dawn dei Pink Floyd, un debutto dal quale non ci siamo ancora ripresi (Di martedì 4 agosto 2020) In The Piper At The Gates Of Dawn dei Pink Floyd non c'è un foglietto illustrativo, ma è d'uopo riposare una volta terminato l'ascolto. Avere a che fare con l'esordio del progetto di Syd Barrett, viaggiatore del suono e della mente, è sempre letale. Era il 4 agosto 1967 quando il debutto di una band che guardava all'infinito si impose sulla scena. Erano gli anni delle grandi ambizioni degli hippy, dell'LSD che sostituiva l'oppio dei poeti maledetti e di quel Regno Unito nel quale i Rolling Stones e i Beatles dominavano gli ormoni, ma sebbene i Fab Four si muovessero già sulla psichedelia e sebbene i Led Zeppelin erano pronti per imporsi come stella nascente dell'hard rock, i Pink Floyd ... Leggi su optimagazine

Keryna_ : @Taermosifone_ so che lo è però temporalmente è volato proprio. cioè mi sembra ieri che usciva Daydream, ieri che m… - KSlayeon309 : RT @TiffanyyoungH: 4 Agosto. Oggi di 3 anni fa usciva il sesto album di noi GG - 'Holiday Night' che celebrava anche il 10° anniversario… - taemini93 : RT @InspirationSNSD: 3 Agosto 2007. In questo giorno di 13 anni fa, usciva in digitale il singolo di debutto delle @GirlsGeneration “Int… - TiffanyyoungH : 4 Agosto. Oggi di 3 anni fa usciva il sesto album di noi GG - 'Holiday Night' che celebrava anche il 10° annivers… - MacMillerBot : RT @music_futura: Esattamente due anni fa Mac Miller usciva col suo album Swimming. Chissà oggi cosa direbbe e penserebbe del suo ultimo sa… -

Ultime Notizie dalla rete : anni usciva Il Signore degli Anelli, 65 anni fa usciva il romanzo di Tolkien. FAI IL QUIZ Sky Tg24 Muore a 28 anni in moto contro un Tir, grave il fidanzato. Erano in diretti in vacanza

Incidente mortale sull'autostrada A1, nel tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello: a perdere la vita una giovane di 28 anni, grave il ... in direzione nord, con uscita obbligatoria a Calenzano ...

Madre e figlio di 4 anni scomparsi nel nulla dopo un incidente in autostrada: è giallo

I contorni della vicenda sono tutt'altro che chiari. La Polizia di Stato sta cercando da ieri pomeriggio V.P., una donna di 43 anni, e il figlio di 4 anni, scomparsi dopo essere stati coinvolti in u ...

Incidente mortale sull'autostrada A1, nel tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello: a perdere la vita una giovane di 28 anni, grave il ... in direzione nord, con uscita obbligatoria a Calenzano ...I contorni della vicenda sono tutt'altro che chiari. La Polizia di Stato sta cercando da ieri pomeriggio V.P., una donna di 43 anni, e il figlio di 4 anni, scomparsi dopo essere stati coinvolti in u ...