Vanity Art View, Patty Carroll: «Scelgo un umorismo surreale per trattare temi femminili complicati» (Di lunedì 3 agosto 2020) La prima cosa che colpisce nelle sue opere è l’uso dei colori: saturi, brillanti, complementari, in perfetta sintonia con immagini, tra l’onirico e il tragicomico, intrise di messaggi che invitano a profonde riflessioni sulla realtà femminile. Patty Carroll trasporta l’osservatore all’interno di rappresentazioni ironiche e surreali che mixano realtà e finzione con originale e divertente maestria. Con la sua arte dà vita a piccoli, coloratissimi capolavori fotografici di nonsense, dove il senso, in verità, è sempre riconoscibile e più attuale che mai. Le opere della serie Anonymous Women ritraggono figure di donne mimetizzate con lo sfondo e l’arredamento della loro casa oppure con un elemento chiave che le circonda, a simboleggiare un processo di simbiosi con quell’ambiente confortevole, che esse stesse hanno provveduto a creare, ma che al tempo stesso le inghiotte, le reprime, le rende “prigioniere” privandole di una loro identità. Leggi su vanityfair

La fotografa americana, che con raffinata ironia affronta nella serie Anonymous Women l'ambiguo legame tra le donne e la loro casa, spiega in un'intervista esclusiva il suo rapporto con la comicità.

