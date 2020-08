Serie A, decise le date del prossimo campionato: la corsa contro il tempo in vista dell'Europeo 2021 (Di lunedì 3 agosto 2020) La Lega di Serie A ha preso una decisione sul prossimo campionato: inizierà nel weekend del 19-20 settembre e terminerà il 23 maggio, in modo da lasciare ampio spazio alle nazionali, che avranno un po' di tempo per far rifiatare i calciatori e soprattutto per prepararsi agli Europei del 2021. La prossima Serie A ricomincerà quindi appena 47 giorni dopo la conclusione di quest'annata travagliata e resa eccezionale dall'epidemia di coronavirus che si è abbattuta sull'Italia e sul mondo: si è conclusa con la Juventus campione per la nona volta consecutiva, ma intanto il calcio giocato non è finito qui, perché adesso è l'ora della Champions e dell'Europa League. L'indicazione definitiva sulla partenza ... Leggi su liberoquotidiano

calciomercatoit : ?? #SerieA | Decise le nuove date della prossima stagione: via il 19 settembre, chiusura il 23 maggio 2021 - SPress24 : Decise le date della prossima stagione di Serie A: si parte il 19 settembre - Spazio_Napoli : - 100x100Napoli : Decise le date del prossimo campionato - junews24com : Serie A, decise le date della prossima stagione: c'è l'ok della Lega - -

Ultime Notizie dalla rete : Serie decise Serie A 2020/21, decise le date della prossima stagione Calcio News 24 La nuova stagione di Serie A inizierà il 19 settembre

Il campionato di Serie A 2020/2021 inizierà nel weekend del 19 e 20 settembre 2020 con le partite della prima giornata. Lo ha deciso il Consiglio della Lega Serie A riunito lunedì a Milano. La nuova s ...

La Serie A slitta di una settimana: al via il 19 settembre

La Serie A 2020/21 partirà ufficialmente il 19 settembre 2020. Lo ha deciso la Lega Serie A al termine del Consiglio che si è riunito oggi. Slitta quindi di una settimana l'inizio del prossimo campion ...

Il campionato di Serie A 2020/2021 inizierà nel weekend del 19 e 20 settembre 2020 con le partite della prima giornata. Lo ha deciso il Consiglio della Lega Serie A riunito lunedì a Milano. La nuova s ...La Serie A 2020/21 partirà ufficialmente il 19 settembre 2020. Lo ha deciso la Lega Serie A al termine del Consiglio che si è riunito oggi. Slitta quindi di una settimana l'inizio del prossimo campion ...