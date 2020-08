Resident Evil 3 Remake ha venduto 2,7 milioni di copie. L'intera serie è a quota 103 milioni di unità piazzate (Di lunedì 3 agosto 2020) Il Remake di Resident Evil 3 è stato lanciato quest'anno e, anche se potrebbe non aver avuto lo stesso successo di RE2 Remake, le vendite sono andate abbastanza bene. Durante il suo recente briefing trimestrale, Capcom ha confermato forti profitti, citando le ottime vendite di Resident Evil 3. Ma quanto ha venduto esattamente il gioco?Resident Evil 3 ha ora venduto un totale di 2,7 milioni di unità in tutto il mondo. All'ultimo conteggio, il gioco aveva distribuito 2 milioni di unità nei suoi primi cinque giorni - la distinzione qui, ovviamente, è che i ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #RE3Remake a quota 2,7 milioni di copie vendute. L'intera serie a 103 milioni di copie piazzate. - Marilen11936584 : RT @flayawa: @EnricoLetta Mai letta tanta retorica spicciola in così poche righe. Negazionismo de che? 40 persone in TI, il virus esiste… - GianlucaOdinson : Aspettando Resident Evil Village: RE 3 Remake sfiora i 3 milioni, la serie oltre i 103! - Cami71Michele : @MrESTINZIONE Wipeout (gioco colorato corse spaziali da capogiro) Lo davano in allegato col CD demo I primi compr… - SpettacoloDaily : Questa sera in seconda serata su Rai4 arriva il quarto episodio della saga cinematografica #ResidentEvil. Milla Jo… -

Ultime Notizie dalla rete : Resident Evil Resident Evil 3: vendite per 2,7 milioni di copie, la serie a quota 103 milioni Multiplayer.it Resident Evil 3 ha venduto 2.7 milioni di copie, Monster Hunter World ha superato i 16 milioni di copie vendute

Capcom ha condiviso una presentazione dei risultati finanziari per i propri investitori, indicando come sta procedendo l'anno finanziario in termini di vendite ed investimenti. Nel corso delle brevi s ...

Aspettando Resident Evil Village: RE 3 Remake sfiora i 3 milioni, la serie oltre i 103!

Mentre non si arrestano i rumor legati a armi, nemici e boss di Resident Evil Village, i vertici di Capcom confermano ancora una volta la grande rilevanza commerciale del franchise. Nel presentare i r ...

Capcom ha condiviso una presentazione dei risultati finanziari per i propri investitori, indicando come sta procedendo l'anno finanziario in termini di vendite ed investimenti. Nel corso delle brevi s ...Mentre non si arrestano i rumor legati a armi, nemici e boss di Resident Evil Village, i vertici di Capcom confermano ancora una volta la grande rilevanza commerciale del franchise. Nel presentare i r ...