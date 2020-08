Repubblica: Giocare con i piedi non è più un merito per Ospina (Di lunedì 3 agosto 2020) Barcellona-Napoli rappresenta adesso il culmine della stagione azzurra, potrebbe essere un nuovo inizio per approdare ai quarti o l’ultimo capitolo di una strana e difficile stagione. Tanti gli interrogativi che ancora gravano su questa sfida, riporta Antonio Corbo su Repubblica, come la presenza di Insigne Domani la diagnosi. Dopo il rigore segnato, sarebbe stato meglio tirarlo fuori. Ma Gattuso ha preferito valutare altri per Barcellona. Politano, per esempio. Che prevale su Lozano, per l’eventuale sostituzione di Insigne. Possibile variante tattica. Due punte: Mertens e Politano, bella coppia anche sabato. Mediana più robusta con Fabian e Zielinski esterni offesivi, al centro Demme ed Elmas o Allan. E anche la prestazione di Ospina che non sa più Giocare con i ... Leggi su ilnapolista

