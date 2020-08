Portland, i manifestanti bruciano la bandiera Usa e una copia della Bibbia: le immagini (Di lunedì 3 agosto 2020) Continuano le proteste a Portland, epicentro da settimane delle manifestazioni del movimento Black Lives Matter, nato dopo l’omicidio da parte di un poliziotto di George Floyd. Come si vede nel video, le persone scese in strada bruciano prima la copia della Bibbia e, in un secondo momento, la bandiera degli Stati Uniti. L’episodio è avvenuto fuori dal Tribunale federale della città, dove spesso si sono concentrate le proteste. Video Facebook/Yediydeyah Appiah L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

I manifestanti antirazzisti sono tornati domenica sera a protestare davanti al tribunale federale di Portland, nello Stato americano dell'Oregon, dopo l'allentamento delle tensioni in seguito alla rid ...

