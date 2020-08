Pensione con la RITA a 52 anni, è possibile? (Di lunedì 3 agosto 2020) Pensione con la RITA, quale possibilità all’età di 52 anni? Rispondiamo a questa domanda analizzando nel dettaglio tutti i requisiti e le possibilità. La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata permette un anticipo di cinque o dieci anni a seconda dei requisiti. La RITA fa parte del pacchetto pensioni news attualmente in vigore. Pensione con la RITA a 52 anni? Rispondiamo ad una domanda di un lettore: “Ho 35 anni di lavoro circa è 52 anni di età, la cosiddetta RITA posso chiedere? Inoltre, ho un figliolo con un invalidità del 75 %, posso chiedere informazioni a voi? Io sono coadiuvante familiare, ma ho 20 ... Leggi su notizieora

