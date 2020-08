Non serve un PD cedevole al M5s (Di lunedì 3 agosto 2020) Quando abbiamo pensato che il tempo delle divisioni tra diverse esperienze storiche del riformismo fosse giunta al termine, tanto da far apparire matura una coraggiosa iniziativa di aggregazione, in realtà pensavamo che fosse altresì necessario, per dare dignità e nitore al processo, distinguere elettoralmente la nuova formazione politica dalla sinistra radicale o antagonista. Certo, la linea del partito a vocazione maggioritaria peccava di ambizione e forse scontava un che di astrattezza, ma proponeva al variegato fronte anti berlusconiano l’idea di uno scatto in avanti.Doveva prevalere la generosità, quella generosità che sempre si richiede in occasione di scelte fondamentali. Invece, nel tempo, lo spirito di novità ha perso vigore. Non è questo, oggi, il retaggio di incompiutezza che frena l’azione del Partito democratico? ... Leggi su huffingtonpost

