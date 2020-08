Musica, ad Anacapri un omaggio a Stevie Wonder (Di lunedì 3 agosto 2020) di Marco Milano Al via sul comune alto dell’isola azzurra la diciottesima edizione del Festival “Dal Barocco al Jazz 2020” organizzato dalla Fondazione F.M. Napolitano in collaborazione con il Comune di Anacapri e curato nell’ideazione e nella direzione artistica da Maria Sbeglia. Quattro appuntamenti che si terranno sulla tradizionale location della Terrazza dell’Hotel Caesar Augustus di Anacapri. Ad aprire il festival il “Coffèe Hour” con Massimo lo Iacono e le incursioni teatrali di Mario Staiano. Poi sarà la volta di due artisti partenopei molto amati dal pubblico come l’attore Gino Rivieccio e il cantante e pianista Gianni Conte, voce solista dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore, con lo spettacolo “Spaccanapoli”. Un viaggio nella napoletanità tra ... Leggi su ildenaro

