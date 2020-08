Migranti, l’ondata dei mini-sbarchi. Fughe e proteste nei centri di raccolta (Di lunedì 3 agosto 2020) In 200 a Lampedusa con 8 barche e arriva la nave per la quarantena. Oltre 50 i fuggitivi in Sicilia, altri 83 in Molise. A Udine rivolta in una ex caserma che ospita 400 Migranti Leggi su corriere

GMarcuccio : RT @antonio_bordin: Nonostante l’importazione continua di #migranti infetti, ormai i nuovi positivi sono quasi a zero. La “seconda ondata”… - arvannas : RT @LiciaRonzulli: L’atteggiamento del governo e della maggioranza sugli #sbarchi è irresponsabile. Si stanno prendendo la responsabilità d… - mariavenera2 : RT @LiciaRonzulli: L’atteggiamento del governo e della maggioranza sugli #sbarchi è irresponsabile. Si stanno prendendo la responsabilità d… - atestaltasempre : RT @antonio_bordin: Nonostante l’importazione continua di #migranti infetti, ormai i nuovi positivi sono quasi a zero. La “seconda ondata”… - ElenaInvernizzi : RT @antonio_bordin: Nonostante l’importazione continua di #migranti infetti, ormai i nuovi positivi sono quasi a zero. La “seconda ondata”… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti l’ondata Migranti, Santelli avverte il governo: «Subito i blocchi in mare, temo il crollo del turismo» Corriere della Sera