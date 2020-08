La Grecia non è più isola felice. Il turismo fa esplodere il Covid (Di lunedì 3 agosto 2020) Francesco De Palo Mascherina obbligatoria dopo il boom di contagi. Sotto accusa gli arrivi dai Balcani. Il giallo dei test falsificati Mascherine obbligatorie nei luoghi chiusi fino a fine mese. Così la Grecia prova ad affrontare la nuova emergenza che la sta investendo, proprio mentre i primi flussi turistici iniziano a riempire le casse di alberghi e ristoranti. Sono saliti complessivamente a più di 200 i morti da Covid in Grecia, ma nel paese il nuovo allarme è scattato per il numero dei contagi: si è passati in dieci giorni da meno di cinque casi al dì ai 110 di sabato scorso: il terzo maggior numero giornaliero di casi dall'inizio della diffusione del virus in Grecia. Troppi per un paese che, dopo aver applicato severamente il lockdown, aveva registrato buone ... Leggi su ilgiornale

fattoquotidiano : ADULTS IN THE ROOM L’opera di Costa-Gavras sui ricatti alla Grecia non ha trovato distribuzione in Germania e Itali… - oceanerazzurro : RT @INGFiore2: Ragazzi questa virologa, come si dice a Bari, ie asatt! Leggete bene e dimenticate le puttanate che vi raccontano i negazion… - TheJoel950 : Tom Hanks e la moglie Rita Wilson sono diventati cittadini greci. La Grecia non ha estradizione verso gli USA. Segn… - LiberaMil : RT @INGFiore2: Ragazzi questa virologa, come si dice a Bari, ie asatt! Leggete bene e dimenticate le puttanate che vi raccontano i negazion… - _maybeimiss1D_ : RT @thisiisnothend: allora raga, coucou è in italia. ma non significa un cazzo, ok? lei è bella che fidanzata ed essendo umana potrebbe anc… -

Ultime Notizie dalla rete : Grecia non La Grecia resta una delle mete più ambite per le vacanze estive (nonostante il Covid). Ecco perché L'HuffPost Migranti: Grecia, domani ministro Esteri Dendias riceve governatore Nordreno-Westfalia Laschet

Atene, 02 ago 19:29 - (Agenzia Nova) - Il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, riceverà domani ad Atene il presidente della regione tedesca della Renania settentrionale-Vestfalia, Armin Laschet ...

Balene, salvateci voi!

Coda Mozza la davano per spacciata, o quasi. Già il soprannome che le avevano dato non prometteva nulla di buono per lei, una balenottera comune (Balaenopteridae) di quasi 20 metri priva di coda e per ...

Atene, 02 ago 19:29 - (Agenzia Nova) - Il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, riceverà domani ad Atene il presidente della regione tedesca della Renania settentrionale-Vestfalia, Armin Laschet ...Coda Mozza la davano per spacciata, o quasi. Già il soprannome che le avevano dato non prometteva nulla di buono per lei, una balenottera comune (Balaenopteridae) di quasi 20 metri priva di coda e per ...