Il Recovery Fund una chances per gli Italiani (Di lunedì 3 agosto 2020) Gli unici vincoli all'utilizzo delle risorse del Recovery Fund sono quelli indicati dal programma del Presidente della Commissione UE Von der Leyen illustrato nel discorso di insediamento alla presidenza della Commissione. Risorse da utilizzare per conversione ecologica del sistema produttivo, investimenti in infrastrutture materiali e immateriali, formazione, modernizzazione della Pubblica Amministrazione, eliminazione delle disuguaglianze sociali, sanità. Le risorse che ci sono (...) - Tribuna Libera / Recovery Fund Leggi su feedproxy.google

CottarelliCPI : Nel 1945 mio papà aveva 23 anni, mia mamma 20. Gente come loro ricostruì l'Italia dopo la guerra, non il piano Mars… - quinta : Un programma per il rilancio e per l'impiego del recovery fund? SUDORE SUd, DOnne: il gran capitale produttivo s… - borghi_claudio : ***** *ATTENZIONE* ***** Il ministro gualtieri in audizione rivela che i prestiti del Recovery Fund avranno caratt… - studiomarzocchi : Ultima Ora: L’Europa, i fondi del Recovery Fund: (E ai giovani chi ci pensa?) #economia #italia #governo #finanza… - Black300Joe : RT @ES1670: Cosa va (e cosa non va) nel Recovery Fund. Parla Sapelli -