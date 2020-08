Il comico antisemita Dieudonné M’bala M’bala è fuori da Facebook e Instagram (Di lunedì 3 agosto 2020) Parigi. A fine giugno, era stato cacciato da Youtube in seguito a ripetute “violazioni del regolamento” della piattaforma di condivisione video. Ora, il comico francese Dieudonné M’bala M’bala, pluricondannato dalla giustizia per aver tenuto discorsi negazionisti e antisemiti, è stato bandito a vita Leggi su ilfoglio

gioggsan : Fb ha soppresso la pagina del comico antisemita Dieudonné: -

Ultime Notizie dalla rete : comico antisemita

Il Foglio

PARIGI - E’ rimasta solo la platea di Twitter, e resta da vedere ancora per quanto, al comico francese Dieudonné M’Bala M’Bala, che da anni è protagonista di un duro scontro culturale in Francia per l ...