Grande Trittico Lombardo, Nibali sorride: “l’infortunio alla mano è dimenticato, Izagirre ci ha sorpreso” (Di lunedì 3 agosto 2020) Vincenzo Nibali si è messo subito alle spalle la caduta che lo ha visto protagonista alle ‘Strade Bianche‘, piazzandosi quinto nell’edizione 2020 del Grande Trittico Lombardo andata in scena oggi. MATTEO DUNCHILo Squalo ha dimostrato un’ottima gamba e nessun condizionamento psicologico legato all’infortunio, confermando le buone sensazioni della vigilia: “abbiamo fatto una buona gara, in una giornata non semplice, viste le condizioni meteo. L’obiettivo era giocare le nostre chance con il sottoscritto e Ciccone. Nella fase calda della corsa abbiamo fatto, come squadra, una bella azione di forza. Purtroppo, quando il gruppo si è spezzato e siamo rimasti in pochi davanti, causa una sfortunata foratura Giulio ha perso contatto con la testa della ... Leggi su sportfair

