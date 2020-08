“Disprezzata, sottopagata e sfruttata dagli spagnoli”. Storie di donne migranti assunte per raccogliere fragole. Il libro di Chadia Arab (Di lunedì 3 agosto 2020) A 37 anni, Saïda lascia il Marocco e un figlio di vent’anni per andare a lavorare in Spagna, perché vive nella miseria. Poi c’è Fatiha, che divorzia da un marito violento e decide di partire per poter garantire i beni di prima necessità al figlio rimasto a casa. Ogni anno, in Europa, sono migliaia i braccianti stagionali assunti durante il periodo della raccolta. Lavoratori spesso sottopagati e sfruttati ai quali non vengono riconosciuti i diritti fondamentali e non viene garantita nessuna forma di tutela. Se poi si tratta di donne, come Saïda e Fatiha, la questione peggiora. Le loro Storie sono state raccolte da Chadia Arab, ricercatrice e geografa francese di origine marocchina, nel suo libro fragole (edito da Luiss), che contiene una ... Leggi su ilfattoquotidiano

