Coronavirus nel mondo | più di 18 milioni di casi e 700mila vittime

Più di 18 milioni di persone hanno contratto il Coronavirus nel mondo dall'inizio della pandemia, secondo un bilancio fornito dalla Johns Hopkins Universty. In particolare, i casi confermati sono ora 18.017.556. Il numero di vittime complessive si avvicina a 700mila: i decessi sono infatti 688.351, secondo la stessa fonte.Al primo posto tra i Paesi più colpiti gli Stati Uniti con 4,667 mln di casi e 154.860 decessi; poi il Brasile, 2,733 mln di contagi e 94.104 decessi e l'India 1,803 mln di contagi e 38.135 morti. Il ritmo della pandemia, che ha causato finora 689.347 vittime, continua ad accelerare in tutto il mondo, con un milione di casi in piu' rilevati in meno di 4 giorni.

