Coronavirus in Toscana: morto a Lucca un uomo di 88 anni, oggi 3 agosto. E 10 contagi (Di lunedì 3 agosto 2020) Ancora un morto per Coronavirus, in Toscana, oggi 3 agosto. Si tratta di un uomo di 88 anni residente a Lucca. Poi sono da registrare altri 10 nuovi contagi: 7 identficati in corso di tracciamento e 3 da attività di screening. Non basta: uno dei dieci contagi è da ricollegarsi al cluster originato qualche giorno fa nel Mugello Leggi su firenzepost

