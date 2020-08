Allerta Meteo Lazio: codice giallo per temporali da oggi pomeriggio per 24 ore (Di lunedì 3 agosto 2020) “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni Meteorologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio di oggi, lunedì 3 agosto, e per le successive 18/24 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni da sparse, a prevalente carattere di rovescio e temporale, specie sui settori orientali, in estensione ai settori meridionali per domani, con quantitativi cumulati da deboli e puntualmente moderati. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e pertanto inoltrato un bollettino con Allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su Appennino di Rieti, ... Leggi su meteoweb.eu

