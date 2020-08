A Volturara Irpina notte in tenda a guardare le stelle (Di lunedì 3 agosto 2020) L'Area Picnic La Valle del Drago, organizza un'esperienza unica nel suo genere da vivere in notturna con le vostre Tende ed opportunamente distanziate. Il tutto nello splendido scenario naturale della ... Leggi su avellinotoday

occhio_notizie : #Coronavirus a Volturara Irpina, negativo tampone su caso sospetto: l'annuncio - CinqueRighe : VV F; Auto in fiamme sulla A16, territorio di Volturara Irpina - CinqueRighe : CRONACA - VV F, Auto in fiamme sulla A16, territorio di Volturara Irpina - - occhio_notizie : Momenti di paura a Volturara Irpina, auto avvolta dalle fiamme lungo la SS 7 Bis - canale58 : Cronaca - Volturara Irpina, auto di una famiglia di Verona in fiamme -