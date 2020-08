A Erice si dimette una consigliera comunale, a Favignana si aspetta la data dello scioglimento del consiglio (Di lunedì 3 agosto 2020) Non c’è pace per i consigli comunali coinvolti, sia pure indirettamente, nelle indagini della magistratura. A Erice il consiglio comunale è di fatto spaccato in due ancora più che nel passato, con la sindaca Daniela Toscano che resiste alle richieste venute da più parti, anche del suo partito, di dimettersi. Si continua con il vice... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

Erice, Favignana e adesso Trapani. Il punto sui sindaci indagati

Si è aggiunto il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, alla lista dei sindaci indagati in provincia di Trapani. Ieri mattina il primo cittadino trapanese ha ricevuto un avviso di conclusione delle in ...

Corruzione, annullati i domiciliari all'ex sindaco di Favignana

Il gip di Trapani ha revocato gli arresti domiciliari per l’ex sindaco di Favignana, Giuseppe Pagoto, arrestato dai finanzieri nel blitz 'Aegades' con l’accusa di corruzione, falso e turbativa d’asta.

