Strage di Bologna, parla Conte: “Serve la verità, lo dobbiamo alle vittime” (Di domenica 2 agosto 2020) Nel giorno del 40° anniversario della Strage di Bologna, nel corso delle commemorazioni, anche il presidente del Consiglio chiede di raggiungere in fretta la verità. Nel corso delle commemorazioni della Strage di Bologna, giunta al 40° anniversario senza che si sia arrivati con chiarezza a definire mandanti e finanziatori, il premier Conte interviene: “Quaranta anni … L'articolo Strage di Bologna, parla Conte: “Serve la verità, lo dobbiamo alle vittime” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

caritas_milano : ore 10:25 Stazione di Bologna #2agosto 1980 85 vittime 200 feriti La più grave ed efferata strage della storia re… - virginiaraggi : Quarant’anni fa una bomba spezzava le vite di 85 persone alla stazione di Bologna. Roma è vicina ai familiari delle… - Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella nell'anniversario della strage di #Bologna: - SoglianiC : RT @VentagliP: “Vinse il terrorismo e la città non fu più la stessa. Non sono mai riuscito a scriverne.” Francesco Guccini sulla strage di… - luz_luca_75 : RT @espressonline: Strage di Bologna, false piste estere pagate da Gelli per favorire i Nar. L'inchiesta esclusiva sul nuovo numero e onlin… -