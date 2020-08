Spal-Fiorentina 1-3: Iachini sorride, Di Biagio saluta la Serie A (Di domenica 2 agosto 2020) FERRARA - L'orgoglio non basta alla Spal di Di Biagio, ultima in classifica, che saluta la Serie A con una sconfitta con la Fiorentina. La formazione di Iachini, scatenato in panchina come se ci fosse ... Leggi su corrieredellosport

