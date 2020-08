Scendono ancora i contagi: 239. Otto morti, tutti in Lombardia (Di domenica 2 agosto 2020) Sono 239 i contagi da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, di nuovo in calo rispetto al giorno precedente (ieri erano stati 295). Secondo i dati del ministero della Salute sono 8 le nuove vittime (ieri erano state 5), tutte. Il totale dei morti dall’inizio dell’emergenza è di 35.154 persone.I tamponi effettuati sono stati 43.269, ben 17 mila circa meno di ieri. Nessuna regione fa registrare zero nuovi casi, che sono stati trovati soprattutto in Emilia Romagna (+49), Lombardia (+38) e Veneto (+45).Sono 200.460 (+231 rispetto a ieri) le persone guarite dal Covid in Italia dall’inizio dell’emergenza. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute sono invece 42 (-1) i pazienti in terapia intensiva. Aumentano lievemente invece i ricoverati con sintomi, che sono ora 708 (+3). Le persone in isolamento ... Leggi su huffingtonpost

Milano, 2 agosto 2020 - Scendono a dieci (rispetto ai 17 di ieri) i nuovi contagi nel Milanese, di cui 5 in città (ieri erano +9 nel capoluogo meneghino). Un calo costante, visto che il 31 luglio si e ...

CREMA. Una donna si è cosparsa di liquido incendiario e si è data fuoco prima delle 13 in un campo vicino a un ristorante a Crema. Un passante, che era in auto con la moglie, è sceso dalla macchina e ...

