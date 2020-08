Ragazzo incastrato in fiume nel Bolognese, salvato da Vvf (Di domenica 2 agosto 2020) BOLOGNA, 02 AGO - Intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco questo pomeriggio nel Bolognese, a Marzabotto, per soccorrere un Ragazzo di 16 anni rimasto incastrato in un fiume mentre era in ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Ragazzo incastrato in un fiume nel Bolognese: salvato dai Vigili del Fuoco

Ragazzo incastrato in fiume nel Bolognese, salvato da Vvf

BOLOGNA, 02 AGO - Intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco questo pomeriggio nel Bolognese, a Marzabotto, per soccorrere un ragazzo di 16 anni rimasto incastrato in un fiume mentre era in acqu ...

BOLOGNA, 02 AGO - Intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco questo pomeriggio nel Bolognese, a Marzabotto, per soccorrere un ragazzo di 16 anni rimasto incastrato in un fiume mentre era in acqu ...