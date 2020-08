Prince of Persia: Le sabbie del tempo, Jake Gyllenhaal si è pentito del film (Di domenica 2 agosto 2020) Jake Gyllenhaal rimpiange di aver accettato di recitare nel film Prince of Persia: Le sabbie del tempo, adattamento dell'omonimo videogioco, uscito dieci anni fa. Jake Gyllenhaal rimpiange di aver accettato di recitare nel film Prince of Persia: Le sabbie del tempo, uscito dieci anni fa. "Non era il ruolo giusto per me" - ha detto l'attore qualche anno dopo, sostenendo di aver imparato una grande lezione proprio con questo film. Nel 2019, intervistato da Yahoo, l'attore - già contestato all'epoca in quanto uomo bianco scritturato per un ruolo teoricamente mediorientale - ha commentato in questi termini l'esperienza: "Penso di ... Leggi su movieplayer

