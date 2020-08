Ponte di Genova, il collaudo statico ha dato esito positivo (Di domenica 2 agosto 2020) Genova (ITALPRESS) – esito positivo per il collaudo statico del nuovo Ponte Genova San Giorgio. Anas, dopo aver analizzato i risultati delle prove di carico effettuate sulla struttura, ha rilasciato il certificato di collaudo. Ad agosto del 2019 Anas ha ricevuto l’incarico dal Commissario straordinario per la ricostruzione, Marco Bucci, di occuparsi sia del collaudo statico sia di quello tecnico-amministrativo del nuovo Ponte di Genova. Le operazioni di collaudo statico sono state affidate ad Anas che ha messo in campo un team di suoi tecnici guidati dall’ingegnere Achille Devitofranceschi.Nell’esercizio delle sue funzioni, ... Leggi su ildenaro

GiovanniToti : Domenica mattina sulla spiaggia di Fiumaretta, ad Ameglia. Oggi in #Liguria c'è un'atmosfera quasi sospesa in attes… - Agenzia_Ansa : #Genova, tutto pronto per l'inaugurazione del nuovo #ponte. Numeri, foto, video, le interviste. LO SPECIALE #ANSA… - FirenzePost : Ponte di Genova: inaugurazione con De Andrè, ma senza i parenti delle vittime. E Conte non trionfa - LediMarton : RT @Agente_Lisa: Domani sarà un giorno importante per la città di Genova. Il nuovo ponte sul Polcevera segnerà la ripartenza. Il mio pensie…

Ne azzeccassero non dico una, almeno mezza. Niente, non c'è proprio niente da fare e i Cinque Stelle di lotta (a parole) e di governo (poltrone e affari) sono riusciti a perdere anche la mamma di tutt ...

Matteo Salvini premier via dal logo, ecco il piano della Lega. «Il nostro feudo può franare»

nessuno - neanche Giorgetti che non è andato a Milano Marittima all'appuntamento tradizionale con il Capitano per rifugiarsi un paio di giorni dalle parti di Genova e partecipare domani ...

