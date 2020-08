Otite estiva: il caldo favorisce i germi, bagni a rischio (Di domenica 2 agosto 2020) Otite estiva, Aiolp: “A inizio estate è meglio rimuovere i tappi di cerume: le alte temperature favoriscono la proliferazione dei microbi. I cotton fioc? Dannosi” È conosciuta anche come ‘Otite da piscina’ o ‘del nuotatore’ perché può manifestarsi soprattutto durante il periodo estivo. L’Otite esterna, infiammazione acuta della pelle del condotto uditivo esterno, è una… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

L’otite esterna si manifesta spesso nei bambini durante il periodo estivo. Si tratta di un mal d’orecchio che si prende soprattutto in piscina o al mare. Scopriamo come. L’otite esterna nei bambini è ...Roma – È conosciuta anche come ‘otite da piscina‘ o ‘del nuotatore’ perche’ puo’ manifestarsi soprattutto durante il periodo estivo. L’otite esterna, infiammazione acuta della pelle del condotto uditi ...