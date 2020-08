Non solo Inter e Napoli, anche Roma e Fiorentina su Vertonghen (Di domenica 2 agosto 2020) Uno dei calciatori con il contratto già scaduto a giugno 2020 tra i più appetibili per il mercato dei parametro zero è senza dubbio Jan Vertonghen, difensore del Tottenham. Quest’anno, il belga ha totalizzato 23 presenze con la maglia degli Spurs ma ciò nonostante ai suoi 33 anni dovrà cercarsi un’altra squadra. Sono molte le … L'articolo Leggi su dailynews24

Miralem_Pjanic : Solo pensarlo mi mette i brividi, ma questa sera finisce la mia esperienza in @SerieA con la @juventusfc ?? Però… - borghi_claudio : Oggi sui giornali è tutto un parlare di NEGAZIONISTI del virus. Sono terminologie che mettono i brividi. Nessuno… - Benji_Mascolo : Oggi un’altra nostra canzone ha superato i 100 milioni su YouTube.. cento.. milioni.. a pensarci è assurdo, non è i… - marziatonon : #Bologna #2Agosto io non dimentico quel giorno...solo a tarda sera mia sorella ci chiamò che stava bene ...ma lei e… - Paoloba76 : @summerofciuccio @mweilx @giorgio_gori E sugli aerei? Anche lì decide la regione? Oppure sugli aerei si puo viaggia… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Non solo immigrazione. Così Di Maio guarda alla Tunisia Formiche.net Una materia prima vicina all’esplosione rialzista oppure solo rimbalzo tecnico

Continua il bull market dell’argento e dell’oro e al momento tranne alti e bassi di breve non vediamo particolari pericoli. Invece stiamo notando con attenzione alcune dinamiche per quanto riguarda lo ...

Conte, the day after. Esonero da escludere, ma se fosse lui a mollare?

Magari solo per vedere che reazione avrà il club. Che, è bene ricordarlo, ha sempre creduto fortemente in lui e ci crede anche per il futuro, come ha detto lo stesso Marotta a Bergamo. Ecco perché la ...

Continua il bull market dell’argento e dell’oro e al momento tranne alti e bassi di breve non vediamo particolari pericoli. Invece stiamo notando con attenzione alcune dinamiche per quanto riguarda lo ...Magari solo per vedere che reazione avrà il club. Che, è bene ricordarlo, ha sempre creduto fortemente in lui e ci crede anche per il futuro, come ha detto lo stesso Marotta a Bergamo. Ecco perché la ...