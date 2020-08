Matteo Salvini: “Palazzo Chigi non risponde ai miei legali per atti su caso Gregoretti. Conte impegnato perché teme indagine su Retelit?” (Di domenica 2 agosto 2020) Dopo l’accusa di atteggiamenti “negazionisti” lanciata ieri dal premier Conte a Matteo Salvini, continua lo scontro a distanza fra i due ex alleati di governo. Il leader della Lega sostiene che “da più di due mesi il mio avvocato attende che Palazzo Chigi trasmetta gli atti in suo possesso sul caso Gregoretti: un ritardo così significativo, dal 25 maggio a oggi, potrebbe far pensare che voglia nascondere qualcosa”. Il motivo, secondo Salvini, è che “magari nelle carte è confermato il ruolo attivo di tutto il governo”. Ma il segretario del Carroccio si spinge anche oltre, ipotizzando che il premier sia “impegnato ad approfondire il ... Leggi su ilfattoquotidiano

