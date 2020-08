Maltempo, smottamenti in Lombardia (Di domenica 2 agosto 2020) MILANO, 02 AGO - Il Maltempo ha investito domenica sera gran parte della Lombardia provocando cadute di alberi e smottamenti. Un violento temporale si è abbattuto su Pavia e buona parte della ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

zazoomblog : Maltempo Lombardia: piogge e temporali nel Pavese e in Valtellina smottamenti in provincia di Lecco - #Maltempo… - sardanews : Maltempo, smottamenti in Lombardia - egopor : RT @MassimoSertori_: ??Col #maltempo di ieri si sono verificati smottamenti su #ss38 all'imbocco del #passoStelvio a #Bormio,in #Valdidentr… - EmilianoVerga : RT @RegLombardia: #LNews Frane e smottamenti causati dal maltempo della scorsa notte in varie parti della Lombardia. L’assessore @pietro… - RegLombardia : #LNews Frane e smottamenti causati dal maltempo della scorsa notte in varie parti della Lombardia. L’assessore… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo smottamenti Maltempo, pioggia e smottamenti nel Lecchese IL GIORNO Maltempo, pioggia e smottamenti nel Lecchese

Lecco, 2 agosto 2020 - Vento, pioggia e smottamenti in Alta Valsassina. Un violento temporale si è abbattuto poco dopo le 21 su gran parte del lecchese e i problemi maggiori, con intervento dei vigili ...

Maltempo, dopo il caldo arrivano i temporali: forti venti e piogge al nord

Mentre diverse parti dell'Italia sono ancora sotto la morsa del caldo, arriva il maltempo al nord. Un violento temporale si è abbattuto nella serata di domenica su Pavia e buona parte della provincia.

Lecco, 2 agosto 2020 - Vento, pioggia e smottamenti in Alta Valsassina. Un violento temporale si è abbattuto poco dopo le 21 su gran parte del lecchese e i problemi maggiori, con intervento dei vigili ...Mentre diverse parti dell'Italia sono ancora sotto la morsa del caldo, arriva il maltempo al nord. Un violento temporale si è abbattuto nella serata di domenica su Pavia e buona parte della provincia.