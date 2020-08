Maltempo, grandine e forti raffiche di vento in Piemonte: tetti scoperchiati e allagamenti nel Vercellese e nell’Alessandrino (Di domenica 2 agosto 2020) Una violenta ondata di Maltempo ha colpito nella notte il Piemonte: ha interessato l’Alessandrino ed anche la provincia di Vercelli. I vigili del fuoco del comando centrale, supportati dalle squadre volontarie di Santhià e di Trino, sono intervenuti nella zona compresa tra Ronsecco, Trino e Motta dei Conti per diversi interventi causati dalle avverse condizioni meteo, in particolare per il taglio e la rimozione di alberi e pali telefonici che occupavano la sede stradale, permettendo di liberare alcuni automobilisti rimasti bloccati sulla strada. Alcune automobili sono rimaste danneggiate dalla caduta di pali ed alberi sulla provinciale 455 a Trino e la provinciale 86 a Ronsecco. Una cinquantina gli interventi effettuati dei vigili del fuoco nella notte nell’Alessandrino (quelli ancora in attesa di essere completati sono almeno ... Leggi su meteoweb.eu

(ANSA) - ALESSANDRIA, 02 AGO - Sono una cinquantina gli interventi effettuati dei vigili del fuoco la notte scorsa per l'ondata di maltempo che si abbattuta sull'Alessandrino. Quelli ancora in attesa ...

Maltempo: Coldiretti, grandinata distrugge campi tra Irpinia e Sannio

Arriva il primo temporale estivo ed è già conta dei danni, a causa della forte grandinata che ha colpito ieri pomeriggio con violenza le aree interne tra Irpinia e Sannio, in particolare le valli dell ...

