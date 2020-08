Incendio al parcheggio, auto d'epoca in fiamme: danneggiato un terzo veicolo (Di domenica 2 agosto 2020) SIROLO - I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 14:00 circa, nell'area di parcheggio di via Vallone, per l'Incendio di due auto d'epoca. Sul posto due squadre dei pompieri che hanno spento l'... Leggi su anconatoday

Ultime Notizie dalla rete : Incendio parcheggio Incendio al parcheggio, auto d'epoca in fiamme: danneggiato un terzo veicolo AnconaToday Ancona, incendio al raduno di auto d'epoca: bruciano le Porsche

Due Porsche d'epoca distrutte e una terza danneggiata durante un raduno a Sirolo nelle Marche. L'incendio è divampato nel parcheggio della Boccolini, in via Vallone, vicino al cimitero, attorno alle 1 ...

Incendi, è allerta in Sardegna: lunedì 3 agosto bollino arancione

L’ondata di caldo che accompagna la regione non dà segni di cedimento e continua l’allerta incendi nell’Isola. La Protezione Civile sarda ha emanato un nuovo bollettino di previsione di pericolo incen ...

