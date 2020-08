Il no dei ciellini a Giuseppe Conte fa infuriare Travaglio: invitano Draghi, Meloni, Salvini e non lui… (Di domenica 2 agosto 2020) Marco Travaglio, direttore del Fatto, fa mettere in prima pagina la notizia: al meeting di Cl ci saranno tutti ma non hanno invitato Giuseppe Conte e Nicola Zingaretti. Un chiaro intento anti-governativo, sottolinea Il Fatto, che non l’ha presa affatto bene. Anche perché tra gli ospiti di grido ci sarà Mario Draghi, da molti indicato come il tecnico autorevole in grado di sostituire in questo momento di crisi l’opaco Giuseppe Conte. L’invito a Salvini e Meloni Ma c’è di più: sono stati invitati Matteo Salvini e Giorgia Meloni. I quali parleranno di un tema più che mai attuale: “Il Parlamento esiste ancora?”. Sullo stesso tema è previsto ... Leggi su secoloditalia

Ma questo Fontana lo sa, e non vuole mollare. In consiglio regionale un alto dirigente di partito di maggioranza ha spiegato che piacerebbe agli ex ciellini rendere alla Lega il favore delle ...

Libero non è un giornale. E' uno stato mentale, una casa, un porto sicuro nella mia personale geografia dei sentimenti; per me è l'Avana di Hemingway, la Patagonia di Chatwin, la foresta di Sherwood a ...

