Genoa, Nicola: “Contano i risultati. Potevamo salvarci prima…” (Di domenica 2 agosto 2020) Il Genoa conquista la salvezza al termine di una stagione difficile. Il Grifone si impone sull'Hellas Verona e rende vano ogni risultato del Lecce, ultimo inseguitore rimasto. Il tecnico Davide Nicola firma un altro capolavoro in carriera dopo la salvezza ottenuta al Crotone.LE PAROLE DI NicolaDavide Nicola commenta la prestazione del Genoa ai microfoni di DAZN: "Avremmo meritato di salvarci un po' prima, ma quello che mi interessa è che la squadra, dal mio arrivo, ha totalizzato punti per essere nona in classifica. Non raggiungere l'obiettivo sembrava un fallimento, è utile per noi ma soprattutto per i giovani. La capacità di non guardare solo al risultato, di autovalutarsi, è un gran lavoro a prescindere. Nel nostro mondo contano i ... Leggi su itasportpress

