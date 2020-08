Francesco Sole e Giulia Cavaglià, il gesto non lascia dubbi: è finita? (Di domenica 2 agosto 2020) Francesco Sole e Giulia Cavaglià si sono lasciati? Un gesto dello scrittore, e diverse segnalazioni, non sembrano lasciare dubbi. Francesco Sole aveva trovato l’amore al fianco dell’ex tronista di Uomini e Donne, Giulia Cavaglià. Da qualche tempo, però, sembra che i due abbiano deciso di interrompere la loro relazione. In quanto è da diverso tempo … L'articolo Francesco Sole e Giulia Cavaglià, il gesto non lascia dubbi: è finita? è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

