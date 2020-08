"Epidemia è più estesa", allarme Usa (Di domenica 2 agosto 2020) (Adnkronos) - "Quello che vediamo oggi è diverso rispetto a marzo e ad aprile". L'Epidemia "è straordinariamente estesa. E' nelle zone rurali così come in quelle urbane". Sono le parole della dottoressa Deborah Birx, coordinatrice della task force della Casa Bianca, al programma State of the Union, in onda sulla Cnn. "Chiunque viva in un'area rurale non è immune o protetto da questo virus. Se c'è un focolaio nella vostra zona o nella vostra città, e vivete in una casa con familiari e parenti, dovreste considerare davvero la possibilità di indossare una mascherina in casa nel caso foste positivi e aveste accanto a voi individui con altre patologie", dice Birx. "L'Epidemia ora è diversa ed ... Leggi su iltempo

(Adnkronos) - "Quello che vediamo oggi è diverso rispetto a marzo e ad aprile". L'epidemia "è straordinariamente estesa. E' nelle zone rurali così come in quelle urbane". Sono le parole della dottores ...

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO, +45 INFETTI/ Dati 2 agosto, boom isolamento, +179

E’ stato diramato pochi minuti fa il primo bollettino della regione Veneto sull’epidemia di coronavirus. Alle ore 8:00 di domenica 2 agosto, i nuovi casi scoperti sono stati in totale 45, per un compu ...

