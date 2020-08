Di Maio parla come Salvini sui migranti e fa l’anti-Conte. Poi ci ripensa e smentisce tutto (Di domenica 2 agosto 2020) Sui migranti bisogna fare di più e meglio. E’ questo quello che Luigi Di Maio va ripetendo da giorni, invocando quella linea dura che a destra è il cavallo di battaglia dei due leader più seguiti e ammirati, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Di Maio invoca la linea dura sui migranti Così, nei giorni in cui gli hotspot dell’isola di Lampedusa scoppiano e gli sbarchi si susseguono, Di Maio fa sentire la suo voce e parla perché Conte ascolti. Dice che bisogna fermare le partenze, bisogna che i migranti rispettino le regole anti-Covid come fanno gli italiani, e che chi non ha diritto di restare in Italia deve essere rimpatriato in fretta. Il Pd rispolvera lo ius soli e ... Leggi su secoloditalia

Ultime Notizie dalla rete : Maio parla Di Maio trama e Conte trema. Ora Luigino punta al Viminale ilGiornale.it Luigi Di Maio, obiettivo-Viminale al posto della Lamorgese: possibile il cambio dopo le regionali, ok di Conte

Si è parlato di Nicola Zingaretti al suo posto, voce che ad ora non ha trovato riscontri. Ma adesso ecco che spunta anche il nome di Luigi Di Maio, che secondo Il Giornale avrebbe messo gli occhi sul ...

Caso Paciolla, 4 agenti indagati in Colombia. Di Maio: "Giustizia"

Sono indagati quattro poliziotti colombiani che consentirono a un’unità delle Nazioni Unite di prelevare gli effetti personali di Mario Paciolla, il dipendente dell’Onu napoletano di 33 anni trovato m ...

