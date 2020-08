Contagi in risalita in Francia, Spagna e Germania. Negazionisti in piazza a Berlino (Di domenica 2 agosto 2020) Hanno sfilato in 20 mila senza mascherina ne' distanziamento. L'Oms avverte: è ancora emergenza e la pandemia sarà lunga. 300 mila i nuovi casi nel mondo in un giorno Leggi su tg.la7

Hanno sfilato in 20 mila senza mascherina ne' distanziamento. L'Oms avverte: è ancora emergenza e la pandemia sarà lunga. 300 mila i nuovi casi nel mondo in un giorno ...

Zaia: «Ora una Schengen sanitaria: difendere i nostri cittadini, non chi sbarca col barboncino»

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, risponde mentre passeggia nei campi attorno a casa. «Qualche ora di respiro dopo 130 giorni di war room per la gestione della pandemia». I contagi? «Sono in lieve ...

