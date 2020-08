X-Men: Michael Jackson voleva interpretare Charles Xavier (Di sabato 1 agosto 2020) Lauren Shuler Donner, produttrice di X-Men ha svelato che Michael Jackson voleva il ruolo di Charles Xavier, andato poi a Patrick Stewart. La produttrice di X-Men ha svelato che Michael Jackson voleva il ruolo di Charles Xavier, andato a Patrick Stewart. L'aneddoto è in un recente articolo dell'Hollywood Reporter uscito per il ventennale del primo film del franchise. Lauren Shuler Donner, che ha prodotto tutti i lungometraggi della saga fino all'inizio del 2016 (nonostante il credit nei film successivi, il suo contributo attivo si ferma al primo episodio delle avventure di Deadpool), in quella sede racconta di come Jackson, nel 1999, si presentò di punto in bianco a una riunione negli ... Leggi su movieplayer

Riz Ahmed e Octavia Spencer nel thriller di fantascienza Invasion

Diretto da Michael Pearce per Amazon Studios e Film4 il thriller Invasion avrà tra i protagonisti Octavia Spencer e Riz Ahmed. C'è un nuovo thriller di fantascienza all'orizzonte, dal titolo non origi ...

