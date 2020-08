Val Gardena, alpinista precipita e muore sul Sasso Lungo (Di sabato 1 agosto 2020) commenta Un alpinista è morto dopo essere precipitato durante la scalata della vetta del Sasso Lungo, in Val Gardena, alta 3.181 metri. Si tratta del terzo morto in montagna negli ultimi tre giorni in ... Leggi su tgcom24.mediaset

Un alpinista è morto dopo essere precipitato durante la scalata della vetta del Sasso Lungo, in Val Gardena, alta 3.181 metri. Si tratta del terzo morto in montagna negli ultimi tre giorni in Alto Adi ...

Incidente mortale questa mattina sul Sasso Lungo, in val Gardena. Verso le 7.30 un alpinista è precipitato durante la scalata della vetta, alta 3.181 metri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i ...

