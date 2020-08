Tina Polovina, ecco chi è la moglie di Ilicic: carriera, vita privata (Di sabato 1 agosto 2020) In questi giorni si continua a parlare molto di Tina Polovina, moglie di Ilicic che sembrerebbe essere alla base dei problemi dello sloveno: scopriamo chi è In questi giorni comincia a far rumore l’assenza di Josip Ilicic dal campo. Il calciatore dell’Atalanta infatti non si vede sul terreno di gioco dallo scorso 11 luglio, nonostante non ci siano stati report della squadra su possibili infortuni. Così attorno allo sloveno si sta alzando un alone di mistero, sopratutto perché senza sapere il motivo, i tifosi della ‘dea’ non vedranno il calciatore in campo nemmeno in Champions League, saltando tutta la fase finale. Tra i motivi ci sarebbe il periodo difficile con la moglie, Tina Polovina. Scopriamo chi ... Leggi su bloglive

infoitsport : Ilicic moglie | chi è Tina Polovina | vita figli ed immagini | FOTO - Khellaf_Madrid : @Dylan_vcca @Ahcene_213 Elle s’appelle Tina Polovina -

Ultime Notizie dalla rete : Tina Polovina Ilicic moglie | chi è Tina Polovina | vita figli ed immagini | FOTO ViaggiNews.com Ilicic moglie | chi è Tina Polovina | vita figli ed immagini | FOTO

Josip Ilicic moglie, chi è la compagna dell’attaccante dell’Atalanta protagonista di alcune voci riguardo al momento non felice del calciatore. Tra i protagonisti della strepitosa stagione dell’Atalan ...

Josip Ilicic moglie, chi è la compagna dell’attaccante dell’Atalanta protagonista di alcune voci riguardo al momento non felice del calciatore. Tra i protagonisti della strepitosa stagione dell’Atalan ...