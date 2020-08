Saldi estivi, al via gli sconti in tutta Italia: 6 italiani su 10 faranno acquisti (Di sabato 1 agosto 2020) Al via i Saldi estivi del 2020. Dopo le aperture anticipate in alcune regioni, da oggi sabato 1 agosto tutta Italia potrà godere degli sconti Finalmente ci siamo. Dopo settimane di attesa, tutta Italia da oggi potrà godere dei Saldi estivi del 2020. Uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti dello shopping, che aspettano di … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

