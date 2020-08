Regionali, pranzo Crimi-Ciarambino a Napoli. La candidata grillina sbrocca: “Mi sento sola” (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUn pranzo “ristretto” in una pizzeria del centro storico, a pochi passi da via Verdi a Napoli, per fare il punto sulla campagna elettorale: Valeria Ciarambino, candidata del M5s per la presidenza della Regione Campania, e Vito Crimi, capo dei Cinque stelle, oggi a Napoli per impegni istituzionali, si sono visti a pranzo. Al tavolo anche Mimmo Migliorini, marito della Ciarambino: una pizza veloce per tracciare la road map della campagna elettorale. La candidata grillina ha manifestato a Crimi tutta la sua delusione per lo scarso impegno nella battaglia elettorale da parte dei parlamentari campani dei Cinque stelle. L'articolo Regionali, ... Leggi su anteprima24

