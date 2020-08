Rafiki, il gorilla amico: 11 anni al bracconiere che lo ha ucciso (Di sabato 1 agosto 2020) Rischiava l’ergastolo, è stato condannato a 11 anni di carcere il bracconiere che uccise il gorilla Rafiki, il re incontrastato della montagna ugandese. Giustizia è fatta finalmente per Rafiki. Felix Byamukama, il bracconiere che lo aveva brutalmente ucciso nel giugno scorso in Uganda, è stato condannato a 11 anni di carcere. L’uomo si è dichiarato colpevole di ingresso illegale in un’area protetta e omicidio di gorilla, una specie in via d’estinzione. Rischiava l’ergastolo. C’erano altri tre uomini con lui quel giorno, ora sono in attesa di processo. Una pena dura, ma gli è ‘andata bene’ rispetto a quella cui rischiava di ... Leggi su chenews

