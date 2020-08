Pomigliano d’Arco, città senza corrente mentre è caldo record (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPomigliano d’Arco (Na) – caldo da record ma niente condizionatore, ventilatore, frigo o elettrodomestico utile a poterlo combattere. È questa la difficile situazione in cui si trovano molti cittadini di Pomigliano d’Arco. A partire da ieri pomeriggio circa alle ore 17, è venuta a mancare la corrente elettrica nelle calde case degli abitanti del centro storico che sono senza luce e non possono utilizzare nessun elettrodomestico. A soffrirne maggiormente sono i bambini e gli anziani ma anche i negozianti. Al momento nessuna previsione è stata fornita agli utenti per quanto riguarda il ripristino della fornitura. Dei disservizi si lamentano anche a Brusciano e a Castello di Cisterna. L'articolo ... Leggi su anteprima24

