Pago a Tale e Quale Show, arriva la conferma di Carlo Conti [VIDEO] (Di sabato 1 agosto 2020) Non si ferma l’avventura televisiva per Pago: archiviata l’esperienza a Temptation Island Vip, Pago è pronto ad entrare nella scuderia con cui il conduttore Carlo Conti affronterà la nuova edizione di Tale e Quale Show, noto programma della Rai in cui i concorrenti si sfidano a imitare cantanti famosi. Non è propriamente una novità, quella … L'articolo Pago a Tale e Quale Show, arriva la conferma di Carlo Conti VIDEO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

dursina19 : RT @Elaman58: Pago a tale e quale show. Ecco perché la enardu si è riavvicinata, ??????. Un cantante che non sa cantare che imiterà altri can… - CheDonnait : #CarloConti svela il cast di #TaleeQuale e tra questi c'è anche il cantante #pago #tv #anticipazioni - RecensiamoMusic : #TaleEQuale Show 10, il cast in gara: #Virginio, #Pago, #BarbaraCola e #CarolinaRey - zapper_it : Al via il 18 settembre la nuova edizione di #TaleEQualeShow condotta da #CarloConti. Nel cast da #LucaWard a #Pago,… - TV_Italiana : Il cast di #TaleeQualeShow è ufficiale: in gara anche #Pago, Carmen Russo, Francesco Paolantoni, Sergio Muniz e Lu… -