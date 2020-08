Ospedale Landolfi: lettera a De Luca dei Sindaci di Solofra, Montoro e Serino (Di sabato 1 agosto 2020) Ospedale Landolfi: lettera dei Sindaci di Solofra, Montoro e Serino al Governatore Vincenzo De Luca. Michele Vignola :' Venerdì 24 Luglio, insieme ai Sindaci Giaquinto e Pelosi, ho richiesto un ... Leggi su avellinotoday

canale58 : Attualità - Ospedale Landolfi, la protesta del comitato: 'Non finirà qui' - irpinia24 : Chiusura ospedale di Solofra, Aliberti (Noi Campani): “Senza Landolfi e con il distretto depotenziato, il caos sani… - irpiniatimes1 : Il Cronoprogramma dei lavori per l’Ospedale Landolfi di Solofra -

Ultime Notizie dalla rete : Ospedale Landolfi

Nuova Irpinia

E glissa pure sulla vicenda dell'ospedale Landolfi Solofra (che da marzo ha il Pronto soccorso chiuso e per il quale sono stanziati oltre 10 milioni di euro per la riqualificazione). Argomento, però, ...“Abbiamo ricevuto rassicurazioni che il pronto Soccorso di Solofra avrà una chiusura transitoria, che va dal 1 agosto 2020 al 1 febbraio 2021, non sarà per nulla definitiva, ma necessaria per la ristr ...