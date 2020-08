Napoli-Lazio oggi in tv: canale, orario e come vederla in streaming (Di sabato 1 agosto 2020) Napoli-Lazio sarà visibile oggi in tv: ecco il canale, l’orario e come vederla in streaming. Al San Paolo l’interesse è tutto o quasi su Ciro Immobile, che qualora dovesse andare a segno una volta eguaglierebbe il record di gol in un unico campionato di Higuain, superandolo se metterà a segno una doppietta. Si parte alle ore 20.45 di sabato 1 agosto, diretta tv su Sky Sport, streaming su Sky Go. Leggi su sportface

adriandelmonte : Next season’s Serie A representatives in Europe are now confirmed: • Juventus • Inter • Atalanta • Lazio • Roma •… - sscnapoli : ?? #NapoliLazio ?? Sabato 01/08/2020 ?? ore 20:45 ?? - alexXx_96_ : @gattusismo__ Invece ci siamo affossati e abbiamo spianato la strada a Napoli, Inter, Lazio, Atalanta, Roma. Che bello, ve? - JerichoSSL : Qualche ora al mare poi qualifiche @F1 in attesa della mia Lazio. Napoli Lazio.... daje va - napolista : Napoli-Lazio, per Sky gioca Maksimovic centrale con Koulibaly Per Simone Inzaghi, l’unico dubbio sembrerebbe essere… -