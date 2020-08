Napoli-Lazio 3-1, Gattuso: Le condizioni di Insigne? Non sono dottore. Meritavo il rosso” (Di sabato 1 agosto 2020) “Le condizioni di Insigne? Speriamo bene, non ho la laurea da dottore. Ho parlato con il giocatore, valutiamo tra domani e dopo domani, mi auguro non sia nulla di grave. Non diciamo cose non esatte, dopo 48 ore farà la risonanza e vedremo”. Lo ha dichiarato il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, in riferimento all’infortunio dell’attaccante partenopeo in vista del ritorno degli ottavi di Champions con il Barcellona. “La squadra mi è piaciuta anche questa sera contro una squadra difficile come la Lazio. Nella testa ho già la formazione – ha detto l’allenatore ai microfoni di Sky Sport – ma sono giorni per recuperare e andremo a giocare con una grandissima squadra, provando a scrivere una pagina ... Leggi su sportface

