Napoli, carabiniere fuori servizio interviene per sedare una lite: picchiato con sedie e caschi. È grave (Di sabato 1 agosto 2020) Un carabiniere è stato picchiato con sedie e caschi per essere intervenuto, mentre era fuori servizio, per sedare una lite a Castellammare di Stabia (Napoli). Ora l’uomo, che ha riportato una grave ferita alla testa e ha perso conoscenza, si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Leonardo. Gli aggressori sono fuggiti, mentre il militare è stato soccorso dai testimoni che hanno assistito alla scena. Il traffico è rimasto bloccato con conseguenti ritardi nel far arrivare l’ambulanza sul luogo: il 118 ha impiegato quasi mezz’ora per giungere sul posto. La polizia e i carabinieri del comando locale hanno ... Leggi su open.online

